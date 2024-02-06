Астана, 6 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Правящая в Казахстане партия «Аманат» выдвинула на пост премьер-министра главу администрации президента Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Антикоррупционная служба Казахстана Олжас Бектенов

«Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса [нижней палаты] парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно действующему законодательству, президент республики обсудит предложенную правящей партией кандидатуру на должность главы правительства с руководителями фракций партий в парламенте.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял глава республики. Отмечалось, что оно продолжит работать до утверждения нового состава кабинета министров.

Токаев 3 января заявил, что некоторые политические силы пытались навязать Казахстану модель двоевластия после оставления Нурсултаном Назарбаевым поста главы государства в 2019 году. Президент республики уточнил, что во время транзита власти политические манипуляторы сформировали параллельный властный центр, в результате чего в стране вместе с главой государства действовал председатель Совбеза в лице экс-президента.

По словам Токаева, это стало причиной властной коллизии и одной из предпосылок к массовым беспорядкам в январе 2022 года.