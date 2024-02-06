Берлин, 6 февраля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Члены фракции Свободной демократической партии (СвДП) в парламенте Германии тайно обсуждают выход из правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные», СвДП). Это происходит на фоне резкого падения рейтинга популярности коалиции. Об этом сообщила газета «Bild на русском».

Сторонники выхода из коалиции внутри партии уже думают о том, какое подходящее время и повод для этого выбрать. В качестве вариантов назвали периоды перед выборами в Европарламент (9 июня), региональными выборами в трех федеральных землях на востоке Германии (сентябрь/октябрь) или в ходе переговоров по бюджету на 2025 год.

При этом, указал Bild, свободным либералам придётся столкнуться с волной критики, если они досрочно покинут правительство.

«Любой момент для выхода неправильный. Уход из правительства сейчас был бы совершенно безответственным и только усугубил бы кризис», ― считает профессор политологии Свободного университета Берлина Хайо Функе.

Издание добавило, что перед партией в случае выхода из коалиции встанет вопрос о поддержке избирателей. При этом в материале отметили, что СвДП может получить огромную выгоду, если коалицию распустят.

Согласно последнему опросу Insa, рейтинг правящей коалиции находится на крайне низком уровне ― всего 32%. Недавнее исследование показало, что подавляющее большинство жителей ФРГ (76%) недовольны работой правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре, согласно данным опроса от института социологии Insa, популярность правящей коалиции в ФРГ, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП), упал до рекордно низкого уровня с начала её правлении. Партии коалиции на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года все вместе набрали 52% голосов, теперь только 34% опрошенных сказали, что готовы за них проголосовать. В поддержку СДПГ высказались 16% респондентов, за «Зелёных» — 13%, за СвДП — 5%.

В ноябре 35% респондентов выразили готовность отдать голос за входящие в правящую коалицию партии.

В начале ноября «Bild на русском» сообщил, что в либеральной Свободной демократической партии (СвДП) обсуждают выход из правящей в Германии коалиции, поскольку опасаются уничтожения партии в результате падения нынешнего правительства. Выйти из правящей коалиции от лидера СвДП и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера потребовали 26 членов партии. В качестве аргумента они указали на негативные соцопросы и результаты недавних земельных выборов в Гессене и Баварии.