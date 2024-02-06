* лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 6 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал экс-советника президента Украины Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Evgen Kotenkoukrinform/Global Look Press Экс-советник президента Украины Алексей Арестович

«Суд избрал заочный арест в отношении экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины», — говорится в сообщении.

Арестовича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции на территорию Российской Федерации с момента его передачи российским правоохранительным органам.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября МВД объявило в розыск бывшего советника офиса главы киевского режима Алексея Арестовича. При этом сообщалось, что Арестович находится в США. В мае 2023 года его внесли в перечень террористов и экстремистов.

С 2020 года он занимал должность внештатного советника офиса главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. В начале 2023 года он подал заявление об отставке.

При этом на Украине в октябре 2023 года против Арестовича возбудили уголовное дело по статье «распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости». Сообщалось, что он на одном из своих семинаров якобы назвал женщин «существами», которых хочется «душить» и применять насилие.

Перед отставкой Арестович заявил, что разрушение подъезда девятиэтажного дома в Днепропетровске 14 января стало следствием действий украинских систем ПВО. После этого в Верховной раде инициировали сбор подписей за его отставку. Политика также внесли в базу «Миротворец».