Пекин, 6 февраля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei выбрала приоритетным направлением в наращивании производства чипы для искусственного интеллекта, замедлив выпуск смартфонов Mate 60, сообщило 5 февраля агентство Reuters.

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Об этом сообщили три источника, знакомых с ситуацией. По их сведениям, растущий спрос на чипы искусственного интеллекта в сочетании с производственными ограничениями вынудил китайскую технологическую корпорацию отдать приоритет искусственному интеллекту и притормозить производство своих премиальных телефонов Mate 60.

Компания Huawei использует одно предприятие, производя там как свои чипы Ascend AI, так и чипы Kirin, которые используются её конкурентом Apple. В результате производство смартфонов Huawei отходит на второй план. При этом китайский производитель впервые за три с лишним года смог нарастить их продажи.

Смартфон Huawei Mate 60 поступил в продажу в Китае 1 сентября прошлого года. Он поддерживает мобильную связь 5G и спутниковую связь, позволяет выполнять 4К-видеосъёмку и макросъёмку. Производит его предприятие Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), смартфон оснащён чипом Kirin 9000s.

В связи с этим Bloomberg опубликовал материал о том, что американский минторг работает над получением дополнительной информации о 7-нанометровом чипе Mate 60 Pro.

Комментируя это событие, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан назвал выход такого смартфона в свет сигналом к тому, что США необходимо продолжать курс на введение технологических ограничений, связанных с вопросами нацбезопасности.

Ранее США внесли Huawei в санкционный список, запретив компании приобретать американские технологии для смартфонов, использующих технологию 5G. В конце февраля 2021 года директор Huawei Кен Ху заявил, что компания в 2020 году увеличила прибыль, несмотря на ужесточение американских санкций.