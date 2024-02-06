Берлин, 6 февраля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Возможная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связана с его конфликтом с главой киевского режима Владимиром Зеленским в вопросе о потерянных территориях и возможностях украинских войск. Такое мнение 5 февраля высказал отставной полковник бундесвера, военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу NTV.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский в своей риторике сфокусирован на <…> возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону», — заявил эксперт.

Он уточнил, что именно из-за этого глава киевского режима задумался о смене военного и политического руководства Украины. Также, возможно, Зеленский увидел в главкоме ВСУ конкурента, добавил Рихтер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 февраля генерал украинских войск в отставке Сергей Кривонос высказал мнение, что Зеленский больше не справляется со своими обязанностями и потому его стоит заменить. Эксперт не счёл необходимой отставку Залужного.

Глава киевского режима 5 февраля признался, что думает о замене главкома ВСУ. Зеленский также рассказал, что размышляет над возможностью смены украинского военного руководства и всего управленческого аппарата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января заявила, что ситуация с вероятной отставкой Залужного свидетельствует об агонии киевского режима. Дипломат отметила, что, по её мнению, системы управления на Украине в принципе нет и всё держится «только вокруг кормушки».