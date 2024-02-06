Париж, 6 февраля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Россию. Он рассказал об этом 6 февраля в эфире французской радиостанции RFI Radio.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Необходим диалог, поэтому на следующей неделе я буду находиться в России», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что глава МАГАТЭ в ближайшее время собирается приехать в Россию. Она добавила, что межведомственные консультации с Гросси в Москве необходимы для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с Гросси.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа 26 января рассказал, что гендиректор МАГАТЭ в начале февраля намерен приехать на ЗАЭС в Энергодар. Ранее об этом заявлял сам Гросси.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что российская сторона соблюдает пять принципов защиты ЗАЭС. Он пояснил, что сейчас все энергоблоки атомной станции находятся в режиме останова и только на одном работают парогенераторы для подачи тепла в Энергодар и на сооружения АЭС.

Глава госкорпорации также прокомментировал слова Гросси на заседании Совбеза ООН 27 января, заявившего о реальной угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС. Лихачёв подчеркнул, что она может исходить только от украинской армии. Гендиректор «Росатома» также рассказал, что около ЗАЭС в течение недели сбили порядка ста украинских дронов.