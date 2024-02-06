* — внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 февраля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и призывы к терроризму, сообщили 6 февраля на судебном заседании.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя Акунина) заочно избран арест на срок два месяца», — сообщили в суде.

Его заочно обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма или в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кроме того, Акунина обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России — в фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Акунина, проживающего за пределами России, объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Росфинмониторинг внёс Акунина в перечень террористов и экстремистов. Ранее в разговоре с пранкерами он заявил, что не осуждает атаки ВСУ на российские города. Также он заявил, что считает верным тезис националистов «хороший русский — мёртвый русский».

Следственный комитет возбудил против Акунина уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).

В Минюсте России 12 января сообщили о внесении Акунина в список физических лиц, признанных в РФ иностранными агентами. Он высказывался против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Также Акунин участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.