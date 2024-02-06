Донецк, 6 февраля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Украинская армия под натиском Вооружённых сил России отступила из крупного укрепрайона под Донецком. Об этом 6 февраля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ [вооружённые формирования Украины] из укрепрайона», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам Кимаковского, освобождённый от ВСУ укрепрайон является довольно большим по фронтовым меркам участком.

Украинские войска отступили со своих позиций из-за серьёзных потерь и очень сложных условий подвоза обеспечения, добавил советник главы республики.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что летом украинский фронт обрушится в результате ударов российских военных. Он подчеркнул, что Вооружённые силы России ещё не наступали и пока только ищут слабые места в обороне ВСУ.

Американская газета The New York Times 4 февраля написала, что украинские войска на фоне нехватки живой силы и оружия вынуждены отдавать инициативу в ведении боевых действий армии России. Отмечалось, что ВСУ пытаются заменить артиллерийские удары атаками дронов-камикадзе, однако эта тактика не настолько эффективна.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно ведёт принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения фронта.