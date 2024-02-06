Москва, 6 февраля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. В торговом центре «Ривьера» на юге Москвы вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве в 09:04 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В здании на улице Автозаводской, 18 горела обшивка. Огнь охватил фасад с первого по третий этаж. На место прибыли экстренные службы.

К 9:24 удалось локализовать возгорание, к 9:34 — полностью его ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал.

Причины пожара предстоит выяснить.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября на юге Москвы загорелся торговый комплекс. По факту пожара прокуратура организовала проверку. Возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе. Точную причину пожара установит экспертиза.

Днём 28 января пожар вспыхнул в здании Театра сатиры в центре Москвы. Из здания эвакуировали 50 человек. Пламя распространилось на 350 кв. метров, и прибывшие на место дополнительные силы спасателей и расчёты пожарных вскрыли крышу здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. В результате никто не пострадал.