Севастополь, 6 февраля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. После взрыва газа в жилом доме в Севастополе пострадавших нет, сообщил 6 февраля губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

«Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей», — сообщил Развожаев.

Он добавил, что площадь разрушения составила около 50 квадратных метров. Дом отключат от коммунальных сетей — электро-, газо-, водо — и теплоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Развожаев опубликовал информацию о взрыве газового баллона в доме №18 на улице Леваневского. Газ взорвался в одной из квартир, часть перекрытий между первым и вторым этажами обвалилась.

Развожаев сообщил также, что на первом этаже пострадавшего здания раньше находилось кафе «Арктика», а теперь там пустое неработающее помещение.