Вашингтон, 6 февраля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Американский авиаконцерн Boeing отложит поставки учебно-тренировочных самолётов нового поколения T-7A Red Hawk в ВВС США из-за проблем с качеством деталей. Об этом 6 февраля рассказала вице-президент Boeing и руководитель программы Эвелин Мур в беседе с порталом Defense News.

Chase Kohler T-7A Red Hawk

Как отметила Мур, такое решение приняли из-за проблем с цепочкой поставок деталей, хотя согласно контракту авиаконцерн должен был поставить американским военным четвертый и пятый самолеты для разработки и производства в декабре 2023 года и январе 2024 года.

«Мы столкнулись с рядом проблем, которые привели к задержкам. Мы действительно уделяем внимание безопасности и качеству и пытаемся доставить эти самолеты в ближайшем будущем», — пояснила руководитель программы.

При этом она не уточнила, с какими именно деталями возникли проблемы, сообщив, что это получаемые от разных поставщиков несколько видов деталей. В результате поставки новых самолётов в ВС США задержатся на несколько месяцев.

Boeing собирается начать собирать самолёты Т-7 в середине 2024 года, что на несколько месяцев дольше заявленных сроков. Из-за этой проблемы четвертый самолёт, скорее всего, поставят ВВС США в конце февраля, а пятый — в марте или апреле.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 февраля телеканал ABC News сообщил, что в порядка 50 самолётов Boeing 737 нашли несоответствие отверстий в фюзеляжах, из-за чего их отправят на доработку. По словам главы подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила, эти дефекты не являются непосредственной проблемой безопасности полётов.

Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк 4 февраля заявил о беспокойстве из-за снижения стандартов компании Boeing. По его словам, Emirates впервые вынуждена будут отправить своих инженеров для наблюдения за производственными линиями авиаконцерна. Он также раскритиковал Boeing за потерю «навыков и компетентности» после перенесения главных производственных линий в штат Южная Каролина.