Севастополь, 6 февраля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Севастополе в жилом доме на улице Леваневского: взорвался баллон с газом, написал 6 февраля губернатора Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«На Леваневского, 18, в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым — вторым этажами», — написал Развожаев.

На первом этаже здания расположено пустое неработающее помещение, в котором раньше находилось кафе «Арктика», добавил губернатор.

Новость дополняется