Москва, 6 февраля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Украинские подразделения оптимизируют линию обороны на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации, 6 февраля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

«На многих опорных пунктах украинских боевиков, расположенных на правом берегу реки Жеребец, отмечается передислокация войск», — сообщил Марочко.

Он уточнил, что ВСУ перебрасывают технику и военных со второстепенных позиций на те участки, где существует наибольшая угроза прорыва российскими войсками.

На наблюдательных постах украинская армия до минимума сократила численность нарядов. Больше задействуют подвижные группы с беспилотниками вместо стационарных пунктов видеоконтроля. ВСУ усиливают позиции за счёт переброшенных с тыловых районов дополнительных сил и средств.

Контроль за проведением мероприятий по оптимизации возложили на офицеров штаба сухопутных войск ВСУ, добавил эксперт.

Марочко также сообщил, что на купянском направлении позиции ВСУ ослаблены благодаря действиям российских военных. В Харьковской области ВС России наносят удары по передовым позициям ВСУ и по удалённым от линии соприкосновения объектам ВСУ.

Эксперт рассказал, что за последние дни ВС России нарушили логистику украинской армии к северу и северо-востоку от Харькова. В Купянском районе российские подразделения уничтожили базу ВСУ на территории агропредприятия тылового обеспечения.