Нью-Дели, 6 февраля, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Производство ракет Brahmos NG может стартовать в конце 2025 ― середине 2026 годов. Об этом 6 февраля сообщил управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.

Евгений Пахомов/ТАСС

При этом в беседе с «РИА Новости» он подчеркнул, что это очень оптимистичные прогнозы. Ране напомнил, что Brahmos NG обсуждают уже довольно давно.

«Мы только что закончили эскизный проект или обзор дизайна. Мы проводили его в России, мы закончили обзор и определились с нашим рабочим листом. С обеих сторон началось проектирование», ― рассказал управляющий директор.

По его словам, первые бросковые испытания ракеты планируют провести к февралю-марту следующего года. К концу 2024 ― началу 2025 года предполагается начать живые тесты.

«Производство может начаться в конце 2025 — середине 2026 года», ― добавил Ране.

Как сообщало ИА Регнум, сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos, разработанную российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок, производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.

BrahMos — двухступенчатая крылатая ракета с твёрдотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет её до сверхзвуковой скорости, при этом ракета способна лететь к цели на минимальной высоте десять метров. Дальность её полёта может достигать 400 км.

Новая Brahmos-NG, прототип которой российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace представило на аэрокосмической выставке Aero India 2019, в отличие от прежней может запускаться не только с самолётов, но и с подлодок из торпедного аппарата. Кроме того, она обладает более высокой скоростью — 3,5 маха. Также она должна весить 1330 кг, вдвое меньше, чем стандартный Brahmos.