Москва, 6 февраля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева поздравила группу «ФосАгро» с победой в первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Цунаева назвала её «заслуженным признаниеми подтверждениемвысокого уровня ответственности и профессионализма».

Народный фронт Елена Цунаева

Парламентарий отметила, что хорошо знакома с социальными проектами «ФосАгро». «Ваши инициативы охватывают различные области, такие как молодежь, школьники, профессиональная ориентация, поддержка ветеранов производства и молодых семей, — заявила она. — Забота о разных категориях граждан, членов их семей, создает ощущение, что работники предприятия, это одна большая семья, о которой вы заботитесь».

«Меня поразила ваша продуманная политика, которая одновременно выгодна для производства и помогает молодым людям определиться с выбором своей будущей профессии. Все это не только социально ответственно, но также имеет важное государственное значение. Не останавливайтесь на достигнутом! Мы гордимся вашими достижениями!», — отметила Елена Цунаева.

Национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» учреждена по инициативе президента РФ Владимира Путина Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Номинантами первой премии в 2023 году стали 44 отечественные компании. Группа «ФосАгро» — один из лидеров отечественной отрасли минеральных удобрений — получила диплом первой степени, одержав победу сразу в трёх номинациях из пяти. Экспертный совет и оргкомитет премии отметили высшими баллами социальные программы«ФосАгро», направленные на всестороннее развитие регионов присутствия, образование и гармоничное развитие подрастающего поколения.

За последние десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, направив на эти цели только в 2022–2023 годах более25 млрд рублей. Компания заботится о 23 тысячах своих сотрудников, обеспечивая им комфортные и безопасные условия труда и достойную заработную плату. На предприятиях группы «ФосАгро» действуют коллективные договоры, признанные экспертами лучшими в отрасли. В них закреплен широкий перечень льгот и социальных гарантий, среди которых медицинская помощь, программы оздоровления и летнего отдыха, меры поддержки ветеранов компании. На всех предприятиях функционируют бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. Высоко востребована корпоративная жилищная программа, благодаря которой почти три тысячи семей работников «ФосАгро» улучшили свои жилищные условия.