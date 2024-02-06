Варшава, 6 февраля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Россия слишком сильная страна, а потому Киев никогда не сможет вернуть под свой контроль освобождённые российскими военными территории. Такое мнение 4 февраля высказал военный аналитик, бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром» с позывным Наваль в беседе с изданием Glos24.

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По мнению эксперта, надежды киевского режима на возвращение под свой контроль освобождённых Россией территорий лишены какой-либо перспективы и объективных оснований.

«Я считаю, что если кто-то делает такие предположения, то он просто ошибается. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы её можно было просто вытеснить», — сказал он.

Наваль отметил, что хотя Киев и получает от Запада мощную помощь, у него меньше технологических инноваций, а также сил и ресурсов.

Жителям Украины неприятно понимать проигрыш в конфликте, однако он уже стал фактом и все действия Киева в будущем теперь зависят только от России, уточнил эксперт.

«Украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия», — пояснил он, добавив, что киевский режим рано или поздно вынужден будет начать переговоры с Москвой, так как он уже находится в ситуации, из которой нет какого-либо другого выхода.

Как сообщало ИА Регнум, немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком 5 февраля заявил, что Украина лишится ещё больших территорий после окончания конфликта с Россией. По его мнению, Вооружённые силы России весной начнут полномасштабное наступление.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что демилитаризованная зона на Украине пройдёт так, чтобы обеспечить безопасность российских городов. Он уточнил, что ВС России отодвигают противника от жизненно важных российских населённых пунктов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 5 февраля заявил, что территория Украины сократится до Львовской области, на что, по его словам, уже ориентируется европейский бизнес. Политик отметил, что бизнес в этом вопросе куда более дальновиден, чем европейские политики.