Москва, 6 февраля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Российские подразделения ослабляют украинскую группировку на купянском направлении в зоне спецоперации, написал 6 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Эксперт сообщил, что дислоцированные в Харьковской области российские военные ведут огонь по передовым позициям ВСУ. Кроме того, они наносят точечные удары по украинским военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения.

«Так, за несколько последних суток нарушена военная логистика [ВСУ] к северу и северо-востоку от Харькова», — сообщил Марочко.

Он уточнил, что российская армия нанесла удар по местам скопления живой силы и техники ВСУ в районах города Волчанска и посёлка Казачья Лопань. В Купянском районе в селе Горяное российские военные нанесли удар по базе расположения на территории агропредприятия тылового обеспечения ВСУ.

«Также в окрестностях Купянска повреждены военные ретрансляторы, обеспечивающие стабильную связь», — сообщил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало о том, что под Купянском российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар «умными» авиабомбами по пункту управления ВСУ, уничтожив его. Использовались фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В Минобороны 5 февраля сообщили, что ВСУ на купянском направлении потеряли за сутки 130 военных. Российские подразделения отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах сёл Терны и Синьковка в Купянском районе.