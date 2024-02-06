Вашингтон, 6 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. К концу текущего года США смогут производить по 80 тыс. артиллерийских боеприпасов ежемесячно, и это позволит им более активно поддерживать Киев. Об этом 5 февраля заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Aimee Dilger/Global Look Press

«Что касается обычных боеприпасов, таких как калибра 155 мм, мы уже находимся на пути к тому, чтобы производить 70–80 тысяч в месяц к концу этого календарного года», — процитировал его слова ТАСС.

По словам Буша, это позволит Вашингтону полноценнее поддерживать Киев, пополнить свои запасы снарядов и запасы американских союзников, признавших необходимость иметь более крупные запасы снарядов, а также нарастить производственные мощности.

США увеличивают производство противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и другого оружия, используемого ВСУ в украинском конфликте, добавил помощник министра армии.

Буш уточнил, что для производства по 100 тысяч снарядов ежемесячно необходимо одобрение Конгрессом США дополнительного финансирования в объёме порядка $3,1 млрд в год.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны — участницы сообщества отказаться от поставок боеприпасов в третьи страны для увеличения поставок Киеву. По его словам, это самый лучший способ для наращивания поставок оружия Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля назвал зашедшим в тупик конфликт на Украине. Он также пожаловался на нехватку боеприпасов и современного оружия у украинской армии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января заявил, что поставляемое Киеву западное оружие попадает в руки террористов и расползается по различным горячим точкам планеты. Он отметил, что Запад старается этого не замечать.