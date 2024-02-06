Москва, 6 февраля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Радиолокационное поле для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на низких высотах, включая опасные направления, расширяется над Россией. Об этом 6 февраля рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий в беседе с «РИА Новости».

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Как уточнил Савицкий, радиолокационное поле уже существенно расширено, если сравнить с тем, что было до начала спецоперации на Украине. При этом, по словам Савицкого, поле для контроля за БПЛА продолжает укрупняться в тех направлениях, где угрозы наиболее вероятны.

В частности, как указал Савицкий, радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее своевременно обнаружить и ликвидировать дрон, несущий угрозу, построено в основном на радиолокационных средствах концерна.

«Средства эти разные — как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей», — пояснил Савицкий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные в ночь на 6 февраля уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 февраля уточнил, что за сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили 58 беспилотников украинской армии.