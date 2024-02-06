Москва, 6 февраля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Российские военные ночью 6 февраля уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что уничтожением дронов занимались дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что дрон ВСУ упал в городе Губкине. В результате случившегося получили различные повреждения четыре частных дома. В них выбило окна, а также посекло кровлю, фасады и заборы.

5 февраля губернатор Белгородской области обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгутекущую обстановку в регионе и меры обеспечения безопасности. 4 февраля в Белгороде и Белгородском районе запускалась сирена ракетной опасности.

В этот же день над Белгородской областью силы ПВО обезвредили украинский беспилотник.