Эр-Рияд, 6 февраля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. В текущем 2024 году Россия намерена представить на мировом рынке новейшие образцы вооружения, в том числе военной техники и беспилотных летательных аппаратов, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, принимающий участие в выставке World Defense Show — 2024 в Эр-Рияде.

Иван Шилов ИА Регнум ВПК РФ

«В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента», — сказал Михеев, подчеркнув, что рынок демонстрирует высокий спрос на российскую продукцию, прошедшую модернизацию по опыту боевого применения.

По словам гендиректора компании, у ряда зарубежных заказчиков появился интерес к комплексу автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», показанного на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Отмечается, что по итогам прошедшего 2023 года разрешительные экспортные документы получили около 30 образцов российского вооружения, среди которых современные средства связи и коммуникации, боеприпасы, системы прицеливания и наблюдения, а также бронеавтомобили, в том числе 3-СТС «Ахмат» и «Тайфун-К».

Как ранее передавало ИА Регнум, в 2023 году «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку вооружения на общую сумму свыше 12 миллиардов долларов. Как отметил Александр Михеев, в прошедшем году велось сотрудничество с 30 странами, что соответствует среднему ежегодному показателю за последние десять лет.