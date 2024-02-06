Наступивший 713-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой атаки на Белгородскую область украинским беспилотником. В результате падения дрона с последующей детонацией различные повреждения получили четыре частных домовладения в городе Губкине, сообщил 6 февраля в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В общей сложности российские военные в ночь на 6 февраля уничтожили семь украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Тем временем противник понёс потери на купянском направлении, где экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по пункту управления противника, информирует Минобороны в Telegram-канале.

Ранее отмечалось, что за счёт высокой точности поражения «умные» авиабомбы с УМПК зарекомендовали себя не только как эффективное средство поражения командных пунктов, но и живой силы, а также фортификационных сооружений.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.