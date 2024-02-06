Москва, 6 февраля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Автомобиль, на котором, предположительно, передвигался по Москве американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, покинул территорию администрации президента России вечером в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

По информации источника, около 18:10 с охраняемой территории выехал чёрный фургон, госномера которого совпадали с госномерами автомобиля, замеченного до этого у администрации президента России и в салоне которого якобы находился Такер Карлсон.

О возможном интервью Карлсона с главой российского государства сообщалось ещё в сентябре 2023 года. Как передавало ИА Регнум, 5 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сообщить о возможных интервью российского лидера зарубежным СМИ, и пообещал своевременно проинформировать в случае появления такой возможности. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщило, что в Кремле обсуждают возможность интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Независимый кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Роберт Кеннеди — младший на фоне информации о визите Такера Карлсона в Москву подчеркнул, что журналист обладает полным правом взять интервью у президента России. По словам политика, у журналистов должно быть право брать интервью у мировых лидеров даже из тех стран, с которыми США находятся в состоянии войны.