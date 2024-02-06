Белгород, 6 февраля, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) упал в городе Губкин Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал губернатор.

Он уточнил, что в результате падения дрона по меньшей мере четыре частных жилых дома получили различные повреждения. По словам Гладкова, речь идёт о выбитых окнах, а также о посечённых фасадах, кровле и заборах.

Губернатор добавил, что в светлое время суток подомовой осмотр территории продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля украинские военные обстреляли село Демидовка в Белгородской области. При нападении один из частных домов оказался повреждён.

5 февраля стало известно, что ВСУ совершили обстрел хутора Мухин в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки загорелся частный дом. В обоих случаях ранения людей удалось избежать.

5 февраля Вячеслав Гладков проинформировал о том, что обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу текущую обстановку в Белгородской области и меры обеспечения безопасности региона.