Вашингтон, 6 февраля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Нежелание Республиканской партии согласовывать помощь Киеву вызывает радость у России, заявил в эфире телеканала MSNBC член палаты представителей Конгресса США демократ Пат Райан.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Так он ответил на вопрос телеведущей о том, когда Украина успела стать настолько провокационной темой для республиканцев. Райан обвинил экс-президента США Дональда Трампа в сближении с Россией.

Конгрессмен также отметил, что очень важно уметь смотреть на вещи шире и американскому народу необходимо помогать действовать в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля руководство Республиканской партии США выпустило заявление, в котором его авторы выступили против законопроекта о помощи Украине и охране американской границы. Они назвали рассматриваемый документ провальным.

Этот законопроект ранее представил американский Сенат. В свою очередь, Дональд Трамп также подверг критике этот документ. Законопроект объединяет выделение средств на охрану государственных границ, а также на предоставление военной и финансовой помощи Украине и Израилю.

Он состоит почти из 400 страниц. Законопроект предусматривает помощь для Украины в $60,06 млрд, а для Израиля — $14,1 млрд.