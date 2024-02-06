Харьков, Украина, 6 февраля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Об этом 6 февраля сообщают украинские СМИ «Зеркало Недели» и «Харьков Life».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в 03:05 мск в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Глава харьковской военной обладминистрации Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

По данным Синегубова, в результате взрыва в городе Золочев Богодуховского района обрушилось трёхэтажное здание гостиницы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в Харькове в ночь на 31 января поражён ряд военных объектов. В том числе было поражено здание «Укртелекома», где находились военные и сотрудники украинских спецслужб.

О взрывах в Харькове 30 января сообщал мэр города Игорь Терехов. Также в ночь на 30 января взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Минобороны России подчёркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. По данным ведомства, Вооружённые силы России в период с 27 января по 3 февраля нанесли 37 ударов по центрам принятия решений на Украине, объектам военно-промышленного комплекса и арсеналам ВСУ.