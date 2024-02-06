Сидней, Австралия, 6 февраля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Подозрительную сумку забросил неизвестный мужчина на территорию генконсульства России в Сиднее. Об этом 6 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Австралии.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Уточняется, что неизвестный около 11:00 по местному времени (03:00 мск) подошёл к ограде генерального консульства России в Сиднее и перебросил через неё спортивную сумку на территорию дипмиссии. Сотрудники генконсульства немедленно прекратили приём граждан и вызвали полицию.

Сотрудники полиции оцепили улицу Фуллертон-стрит, на которой находится российское генконсульство. После предварительного осмотра сумки были вызваны специалисты.

Ранее ИА Регнум сообщало об автомобиле, протаранившем пост охраны, расположенный перед зданием, принадлежащим российскому посольству в Республике Корея. В результате ДТП пострадал сотрудник полиции, он получил серьёзные травмы в области плеч и шеи. Пострадавшего госпитализировали.

Российские дипломаты выразили сочувствие пострадавшему и пожелали ему скорейшего выздоровления. Отмечается, что инцидент произошёл на корейской территории и не оказал негативного влияния на работу российского представительства.