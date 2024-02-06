Лондон, 6 февраля, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно встречаться с премьер-министром страны Риши Сунаком в период лечения от рака. Об этом 5 февраля сообщили телеканал Sky News и вещательная корпорация BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Согласно заявлению, распространённому Букингемским дворцом, король продолжит заниматься государственными делами и работать с документами, несмотря на рекомендации врачей воздержаться от исполнения публичных обязанностей на время амбулаторного лечения.

По информации источника, Карл III также продолжит еженедельно принимать у себя премьер-министра Великобритании Риши Сунака для обсуждения важнейших событий в стране и мире. Несмотря на то, что монарх должен оставаться нейтральным по отношению к политике, он имеет право давать главе правительства советы и выражать своё мнению по поводу каких-либо решений.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля в пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что у короля Великобритании выявили онкологическое заболевание, монарх начал курс лечения. О госпитализации Карла III из-за увеличенной простаты стало известно ещё 26 января. В Королевской канцелярии отметили, что монарха направили на плановую процедуру, но новообразование является доброкачественным. Спустя три дня его выписали из больницы.