Южно-Сахалинск, 6 февраля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Водитель рейсового автобуса, высадивший девятилетнюю девочку посреди трассы в Южно-Сахалинске, уволен. Об этом сообщил 6 февраля мэр областного центра Сергей Надсадин в своём Telegram-канале.

freegr Зимняя дорога

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий», — написал глава города.

Надсадин уточнил, что «Транспортная компания» начала служебное расследование, подключилась прокуратура. В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело.

Мэр Южно-Сахалинска предупредил всех, кто работает в системе пассажирских перевозок, о недопустимости подобных ситуаций. Надсадин подчеркнул, что за подобные поступки виновные будут наказаны по всей строгости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 5 февраля девочка ехала на рейсовом автобусе домой, в пригород Южно-Сахалинска, и не заметила, что водитель изменил маршрут. Мужчина оставил ребёнка на трассе, вне автобусной остановки.

СУ СК по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Красноярске 11 января из городского маршрутного автобуса на тридцатиградусный мороз высадили двоих детей. Городской департамент транспорта начал проверку после этого инцидента. Мэр города Владислав Логинов указал, что высаживающего на мороз детей из автобуса перевозчика нужно лишать контракта.

В России в марте 2021 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Закон принят после ряда резонансных случаев, когда водители высаживали в мороз детей, не оплативших проезд, в малолюдных местах.