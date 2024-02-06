Вашингтон, 6 февраля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Администрация действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена вместо охраны государственных границ «расстилает красную дорожку для мигрантов», заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Вместо того чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку (для нелегальных мигрантов. — Прим. ред.)», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

В ночь на 5 февраля Сенат США представил законопроект, предусматривающий совместный бюджет на охрану государственных границ и помощь Украине и Израилю. В целом законопроектом предусмотрено выделение 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов пойдут на нужды Киева, а втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов предусмотрены для обеспечения безопасности границ. Почти 400-страничный документ опубликовали на сайте комитета по ассигнованиям Сената.

Как передавало ИА Регнум, законопроект вызвал крайне негативную реакцию со стороны республиканцев. Так, экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, критикуя документ, назвал его уловкой, поскольку, по его словам, у американцев есть право закрыть границу для нелегальных мигрантов и без одобрения сенаторского законопроекта. В интервью телеканалу Fox News Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году в первую очередь сделает всё возможное для закрытия американской границы, чтобы не допустить проживание в стране миллионов нелегальных мигрантов.