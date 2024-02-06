Москва, 6 февраля, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Речь о полном запрете VPN-сервисов в России пока не ведётся, написал в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Парламентарий отметил, что запрет на популяризацию таких ресурсов в стране поможет обезопасить личные данные пользователей. Хинштейн пояснил, что граждане, используя VPN-сервисы, фактически предоставляют свою персональную информацию третьим лицам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в РФ вступит силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В ведомстве также отметили, что в стране уже находятся под запретом средства обхода блокировок к противоправному контенту.

10 ноября зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артём Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, предоставляющий доступ к запрещенным в стране ресурсам.

12 ноября стало известно, что в России станут блокировать конкретные сервисы VPN, которые экспертная комиссия отнесла в перечень угроз безопасности интернета. Это качается VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика.