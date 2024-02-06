Вашингтон, 6 февраля, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Анна Паулина Луна заявила, что подготовит законопроект, предусматривающий отправку на Украину политиков, выступающих за продолжение конфликта и усиление ВСУ американскими войсками.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«В честь Чака Шумера я внесу законопроект, который потребует, чтобы любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, был обязан сражаться на передовой вместе с ними», — написала Луна на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что Чак Шумер был одним из авторов законопроекта о выделении Киеву военной помощи на 60 миллиардов долларов и выступал за отправку американских войск на Украину.

В воскресенье, 4 февраля, Сенат США представил законопроект, объединяющий бюджет на охрану американских государственных границ и помощь Украине и Израилю. Согласно законопроекту, предлагается выделить почти 120 миллиардов долларов, из которых более 60 миллиардов долларов пойдут на поддержку Киева, в то время как втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов предлагается направить на обеспечение безопасности границ. Документ почти в 400 страниц опубликовали на сайте комитета по ассигнованиям Сената.

Как передавало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп, критикуя этот законопроект о границе и помощи Украине, подчеркнул, что инициатива является уловкой и возлагает вину на республиканцев. По мнению Трампа, у американцев есть право закрыть границу и без одобрения сенатского законопроекта.