Вашингтон, 6 февраля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден отклонил предложение своего главного политического оппонента и экс американского лидера Дональда Трампа о проведении дебатов. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 5 февраля в ходе брифинга.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Трамп в понедельник, 5 февраля, указал, что считает необходимым проведение дебатов с действующим главой государства Байденом, так как это важно для блага страны.

Сам американский лидер, комментируя предложение своего политического оппонента-республиканца, предположил, что Трампу «нечем заняться».

«Если бы я оказался на его месте, я бы тоже захотел вступить со мной в дебаты. Ему больше нечем заняться», — отметил Байден.

Кроме того, президент США прокомментировал возможность одобрения в Конгрессе предложенного Сенатом компромиссного законопроекта о дополнительном финансировании, объединяющего ассигнования на охрану границы, помощь Украине и Израилю. Байден призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона поддержать инициативу.

«Мое послание спикеру Джонсону — обратить внимание на то, что делает Сенат. У нас есть двухпартийное соглашение, вы ознакомитесь с его деталями на текущей неделе. Оно будет вынесено на рассмотрение в среду», — такую рекомендацию дал Байден спикеру Джонсону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп снова раскритиковал сенатский законопроект, объединяющий выделение средств на охрану государственных границ и военную и финансовую помощь Украине и Израилю.

Политик назвал законопроект «чудовищным» и подчеркнул, что он является уловкой и возлагает вину на республиканцев. При этом Трамп выразил поддержку спикеру палаты представителей Конгресса США Джонсону, критиковавшему законопроект.