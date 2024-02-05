Вашингтон, 6 февраля, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Белый дом не уведомлял заранее правительство Ирака о планах нанести авиаудары по целям на территории страны. Об этом 5 февраля сообщило издание Intercept со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Пател подтвердил, что об ударах авиации США 2 февраля по территории Ирака в ответ на атаку беспилотника по одной из американских баз на Ближнем Востоке, заблаговременного уведомления Багдада не было. По словам Патела, Вашингтон проинформировал иракцев сразу после нанесения ударов.

В свою очередь, в Совете национальной безопасности США прокомментировали ситуацию, также подтвердив, что иракская сторона никакого уведомления не получала.

«В целях операционной безопасности мы не направляли какого-либо официального предварительного уведомления с конкретными подробностями о данных ударах», — признали в Белом доме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, назвал удары США по целям в Ираке и Сирии успешными. О количестве погибших и пострадавших в результате атаки представитель Белого дома говорить не стал.

2 февраля военная авиация США поразила не менее 85 целей проиранских группировок в Ираке и Сирии. Центральное командование ВС США заявило, что в ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов. Целями стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей исламской революции. В результате атак были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников.

Президент США Джозеф Байден предупредил, что ответные действия американских войск на атаку базы в Иордании продолжатся. Белый дом такие действия не оставит без реакции, добавил он. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты при этом «не ищут конфликта на Ближнем Востоке».