Киев, 6 февраля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Аудит действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года проводится на Украине. Об этом 5 февраля сообщил советник главы офиса украинского главы Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально», — сказал советник офиса главы киевского режима.

Как указал Подоляк, по результатам аудита могут быть приняты кадровые решения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Подоляк признал тактические ошибки ВСУ при так называемом контрнаступлении, обернувшемся провалом и отметил, что украинской армии пора менять тактику, с учётом количества оружия.

Слова Подоляка о «тактических ошибках» на фронте прозвучали на фоне слухов о намерении главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Отсутствие результатов контрнаступления ВСУ сам украинский глава признал 1 декабря 2023 года.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ. Инициатива, отметил он, находится на стороне ВС РФ.