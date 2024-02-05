Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. США и Британия нарушили международное право, нанеся удары по Сирии и Ираку, заявил на постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

Un.org Василий Небензя

Так он прокомментировал пресс-конференцию заместителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Розмари ДиКарло. Небензя отметил, что в этом выступлении отсутствовало безусловное осуждение со стороны ООН в адрес США и Британии из-за атак этих стран на территории Сирии и Ирака.

«Услышали от неё немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного — безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании», — сказал постпред.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля Соединённые Штаты нанесли авиаудары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Атака произошла после нападения на американскую базу в Иордании, в ходе которого погибли трое военнослужащих США.

В Вашингтоне заявили, что удары по иракской территории якобы согласовывались с властями этой страны. Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади назвал подобные сообщения фальсификацией.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в свою очередь выразил обеспокоенность из-за риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США по Ираку и Сирии. Глава организации призвал все стороны сделать шаги по снижению напряжённости в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии отметила, что действия ы США и их союзников направлены на разжигание конфликта на Ближнем Востоке.