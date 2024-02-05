Берлин, 6 февраля, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем пресс-конференции 5 февраля заявил, что не видит каких-либо перспектив завершения конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам немецкого политика, он не видит вариантов завершения проводимой Россией специальной военной операции на Украине, продолжающейся почти два года. Также Шольц подчеркнул, что странам Европейского союза необходимо продолжить поддержку Киева.

«То, что Евросовет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком. Также хорошо, что мы начали думать о том, как мы можем увеличить нашу европейскую поддержку», — сказал канцлер.

Также Шольц напомнил, что в 2024 году Германия планирует выделить более 7 миллиардов евро на поддержку ВСУ, и добавил, что помощь Киеву будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт, но никак не меняют ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран Евросоюза на саммите 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 миллиардов евро. По данным агентства Reuters, участники саммита пошли навстречу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, блокировавшему бесконтрольную передачу средств Киеву и указывавшего на бессмысленность утверждения четырёхлетней программы помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.