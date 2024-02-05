Москва, 6 февраля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Рядовой Вооружённых сил России Игорь Трофимов оперативно сообщил о приближении украинских беспилотников к позициям российских военных, а также уничтожил два дрона и обезвредил взрывное устройство ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

ВСУ предприняли попытку нападения в ночное время, когда военнослужащий находился на наблюдательном посту. Трофимов точно определил направление удара и передал информацию своему подразделению.

Сослуживцы рядового открыли огонь по приближающимся дронам. Сам Трофимов сбил два беспилотника.

Один из дронов ВСУ потерял управление и упал на позиции поста, не сдетонировав. С риском для жизни Трофимов обезвредил взрывное устройство, которое располагалось на аппарате.

В ведомстве отметили, что действия военнослужащего помогли отразить вражескую атаку.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Telegram-канал «Южный Фронт» проинформировал о том, что российской военный сбил палкой украинский FPV-дрон в зоне спецоперации. Боец находился в лесопосадке в окружении нескольких голых деревьев, почти на открытой местности.

Беспилотник подлетел к военнослужащему на расстояние удара, чем солдат решил воспользоваться и, схватив палку, повредил вражеский аппарат.

3 февраля бывший депутат Верховной рады, офицер украинской армии Игорь Лапин заявил, что ВСУ без поддержки артиллерии и беспилотников пытаются стабилизировать ситуацию на фронте, стремясь проводить контратаки.