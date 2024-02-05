Москва, 6 февраля, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Россия призывает международное сообщество осудить удары Соединённых Штатов Америки и их союзников по объектам на территории Сирии и Ирака, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке, нарушающие суверенитет Ирака и САР», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН 5 февраля.

Российский дипломат подчеркнул, что действия США и их союзников на Ближнем Востоке создают прямую угрозу международной безопасности и подрывают опирающийся на международное право и центральную роль ООН миропорядок.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что запрошенное российской стороной срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии пройдёт в Нью-Йорке 5 февраля и начнётся в 16:00 по местному времени.

Напомним, что в ночь на 3 февраля Соединённые Штаты Америки атаковали 85 целей проиранских группировок в Ираке и Сирии. В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) отметили, что в ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов. Эта атака стала ответом на нападение на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона решительно осуждает удары США и союзников по объектам в Ираке и Сирии. По её словам, подобные удары направлены исключительно на дальнейшее разжигание конфликта в регионе.