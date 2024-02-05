Вашингтон, 6 февраля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. США политизировали дело гражданина РФ Владислава Клюшина, которого без каких-либо доказательств осудили по обвинениям в кибермошенничестве. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Дело шито белыми нитками, исключительно политизировано, никаких доказательств», — сказал дипломат, слова которого цитирует ТАСС.

Антонов пообщался с журналистами после того, как посетил Клюшина в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, где тот отбывает наказание. Посол уточнил, что с учетом уже отбытого срока гражданин РФ освободиться только в 2028 году.

По словам Антонова, у него сложилось ощущение того, что срок, который назначили судьи, в большей степени был связан с тем, что Клюшин является русским. Дипломат подчеркнул, что такое русофобское отношение к гражданам РФ чувствуется везде на Западе.

Антонов также сообщил, что осужденный чувствует себя нормально и ведёт себя достойно. Кроме того, Клюшин очень скучает по своей семье. Посол отметил, что российские дипломаты постарались оказать поддержку гражданину РФ и собираются сохранить контакт с ним.

Клюшкин являлся учредителем технологической компании «M13». Его обвинили в США в преступном сговоре с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничестве с применением электронных средств или мошенничестве с ценными бумагами, а также в соучастии в мошенничестве с применением электронных средств, соучастии в незаконном доступе к компьютерам и соучастии в мошенничестве с ценными бумагами. Клюшкин свою вину не признал.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая Анатолий Антонов, посетив Клюшина, рассказал, что тот отказался от сделки со следствием. В сентябре 2023 года американский суд приговорил учредителя «M13» к девяти годам тюрьмы. Помимо Клюшина, по этому делу проходят ещё четверо граждан РФ — Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Власти США объявили их в розыск.