Париж, 5 февраля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Посла Российской Федерации в Париже Алексея Мешкова вызовут в министерство иностранных дел Франции на фоне информации о гибели двух французских граждан на Украине, сообщило 5 февраля агентство Agence France-Presse со ссылкой на собственные источники.

Григорий Сысоев / РИА Новости

«Посол России во Франции «будет вызван» в понедельник в МИД, чтобы вновь заявить об осуждении российских ударов, в результате которых на Украине погибли двое французских гуманитарных работников», — сообщил AFP осведомлённый дипломатический источник.

Отмечается, что в понедельник французская сторона выскажет главе российского диппредставительства осуждение в связи с якобы усилением дезинформации в отношении Франции.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля AFP сообщило, что Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлениями на почве ненависти начал расследование гибели двух граждан Франции. По утверждению французской стороны, погибшие являлись гуманитарными работниками. Ранее подобные дела в рамках украинского конфликта рассматривались девять раз.

Вечером 16 января Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Согласно данным Министерства обороны, в результате попадания в здание, в котором дислоцировались наёмники, было уничтожено более 60 боевиков, ещё 20 получили тяжёлые ранения. 22 января французские волонтёры из организации SOS Donbass опубликовали частичный список французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обладает достоверными данными о наёмниках из Франции, принимающих участие в конфликте на Украине в составе ВСУ. Представитель Кремля порекомендовал французскому правительству принять меры, направленные на то, чтобы предостеречь своих граждан от участия в преступлениях киевского режима.