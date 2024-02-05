В Закарпатье украинские пограничники в погоне за уклонистами сбили пешехода
Украинские пограничники, преследуя уклонистов, сбили пешехода в Закарпатье
Ужгород, Украина, 5 февраля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Украинские пограничники во время погони за уклонистами в Закарпатской области сбили на дороге пешехода, сообщило Западное управление Госпогранслужбы (ГПС) Украины на своей странице в социальных сетях.
Сотрудники ведомства утверждают, что мужчина сам неожиданно выпрыгнул перед автомобилем. Они также заявили, что пешеход якобы занимался нелегальной деятельности по переправке людей через границу.
После инцидента пострадавшего доставили в отделение интенсивной терапии.
Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря Госпогранслужба Украины объявила, что в течение 2023 года её сотрудники смогли выявить более 220 групп, помогавших уклонистам незаконно выехать из страны. В ведомстве добавили, что на основании обращений ГПС украинские правоохранительные органы возбудили более 1,6 тыс. уголовных дел.
3 января стало известно о том, что украинские пограничники открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией. Сотрудники ГПС наткнулись на группу из 12 мужчин.
Кроме того, украинским пограничникам удалось задержать предполагаемого организатора незаконного пересечения границы. В ведомстве уточнили, что он предлагал уклонистам перевести их через границу за 12 тыс. гривен (около 28 тыс. рублей) с человека.
5 января французский телеканал France 2 проинформировал о том, что украинские пограничники и военкомы регулярно совершают рейды и облавы в поисках уклонистов, и их количество стремительно растёт. Гражданин Украины, который представился Андреем, рассказал журналистам о том, как ему удалось сбежать с украинской территории. При этом мужчина признался, что из его страны ему поступают угрозы убийства.