Ужгород, Украина, 5 февраля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Украинские пограничники во время погони за уклонистами в Закарпатской области сбили на дороге пешехода, сообщило Западное управление Госпогранслужбы (ГПС) Украины на своей странице в социальных сетях.

UK Ministry of Defence / via Globallookpress.com / Global Look Press

Сотрудники ведомства утверждают, что мужчина сам неожиданно выпрыгнул перед автомобилем. Они также заявили, что пешеход якобы занимался нелегальной деятельности по переправке людей через границу.

После инцидента пострадавшего доставили в отделение интенсивной терапии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря Госпогранслужба Украины объявила, что в течение 2023 года её сотрудники смогли выявить более 220 групп, помогавших уклонистам незаконно выехать из страны. В ведомстве добавили, что на основании обращений ГПС украинские правоохранительные органы возбудили более 1,6 тыс. уголовных дел.

3 января стало известно о том, что украинские пограничники открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией. Сотрудники ГПС наткнулись на группу из 12 мужчин.

Кроме того, украинским пограничникам удалось задержать предполагаемого организатора незаконного пересечения границы. В ведомстве уточнили, что он предлагал уклонистам перевести их через границу за 12 тыс. гривен (около 28 тыс. рублей) с человека.

5 января французский телеканал France 2 проинформировал о том, что украинские пограничники и военкомы регулярно совершают рейды и облавы в поисках уклонистов, и их количество стремительно растёт. Гражданин Украины, который представился Андреем, рассказал журналистам о том, как ему удалось сбежать с украинской территории. При этом мужчина признался, что из его страны ему поступают угрозы убийства.