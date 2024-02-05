Лондон, 5 февраля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Британский принц Гарри намерен прилететь из США на родину в ближайшие дни, чтобы повидаться со своим отцом — королём Великобритании Карлом III, у которого выявили рак. Об этом 5 февраля сообщило информагентство PA со ссылкой на источник в окружении принца.

Как уточнил собеседник агентства, принц уже переговорил с Карлом III по телефону. Речь шла о диагнозе британского монарха и его состоянии здоровья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что король Великобритании Карл III отложит свои публичные обязанности в связи с тем, что медики выявили у него онкологическое заболевание. Монарх начал курс лечения, при этом он будет исполнять государственные обязанности и работать с документами. Карл III надеется как можно быстрее вернуться к полноценному исполнению своих обязанностей.

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с членами королевской семьи и отказались от выполнения королевских обязанностей. Отношения пары с королевским двором стали напряжёнными. Этому способствовал в том числе выпуск принцем Гарри автобиографии, в которой он рассказал множество подробностей личной жизни и взаимоотношений внутри семьи.