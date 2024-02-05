Москва, 5 февраля, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Сделка по продаже нидерландской холдинговой компанией Yandex N. V. активов в России закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» позитивно скажется на дальнейшем развитии IT-отрасли в России, заявил 5 февраля газете «Взгляд» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Организации необходимо обучить множество специалистов, которые останутся у нас в стране и в дальнейшем станут её технологической элитой. Это позволит нам уверенно находиться в топе государств с развитой информационной отраслью», — добавил Кирьянов.

Он отметил, что сделка положила конец затянувшемуся периоду неопределённости с положением «Яндекса». Он добавил, что компанией будут управлять прежние менеджеры, ставшие её совладельцами, а само предприятие останется независимым.

По мнению Кирьянова, нахождение «Яндекса» в российской юрисдикции пойдёт на пользу и компании, и гражданам РФ.

Как сообщало ИА Регнум, компания Yandex N. V. объявила о продаже бизнеса в России 5 февраля. Стоимость сделки составила 475 млрд. Владельцем большинства активов будет ЗПИФ «Консорциум. Первый», головной компанией группы станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области в конце 2023 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сделку с «Яндексом», поддержал её и подчеркнул важность того, чтобы компания продолжала свою работу. Он назвал предприятие одним из национальных чемпионов в российской экономике.