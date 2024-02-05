Москва, 5 февраля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов заявил, что сделка по продаже активов «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением для России в целом. Как он отметил 5 февраля в беседе с «Известиями», слухи о национализации компании не оправдались, она осталась частной, но при этом менеджеры получили новые полномочия по управлению активами, так как стали совладельцами и вошли в группу частных инвесторов.

«Вся команда менеджмента и генеральный директор остаются прежними. Для России это тоже важно, потому что «Яндекс» становится примером крупной частной технологической компании, которая может успешно развиваться в России и конкурировать с зарубежными платформами и технологиями. Немногие частные компании в России обладают известным за рубежом брендом», — подчеркнул Виноградов.

По его мнению эксперта, сделка станет новым этапом развития компании после периода неопределённости, и особенно важно, что «Яндекс» не сворачивает бизнес и продолжает имеющиеся проекты, нацеливаясь на развитие новых.

«Это важное решение для нашей страны. В результате сделки весь бизнес и технологии «Яндекса» остаются в российской юрисдикции. Россия удерживает за собой статус государства с самостоятельной IT-отраслью, собственным поисковиком мирового уровня, современными собственными сервисами такси, доставки и так далее. Далеко не каждая страна в мире обладает таким набором своих цифровых инструментов, и далеко не каждая российская компания имеет перспективные проекты за рубежом», — резюмировал эксперт.

Ко всему прочему, ни один из пайщиков нового владельца «Яндекса» не находится под санкциями, уточнил декан.

Как сообщало ИА Регнум, голландский холдинг Yandex N. V. объявил о продаже за 475 млрд рублей активов «Яндекса». Владельцем большинства акций станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» станет новой головной компанией «Яндекса». До 31 июля предприятие сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Комментируя сделку, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность того, что «Яндекс» продолжил работу в России. Он назвал компанию одним из национальных чемпионов в российской экономике в своей области и одной из крупнейших компаний. В ней работает много талантливых людей, отметил представитель Кремля.