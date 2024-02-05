Симферополь, 5 февраля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подозреваемых в подготовке теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом стало известно 5 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киевский районный суд Симферополя назначил задержанным арест на два месяца», — привёл ТАСС заявление крымского ФСБ.

Правоохранители задержали троих человек, подозреваемых в покушении на одного руководителей Республики Крым. Они дают признательные показания.

Задержанная женщина сообщила, что группа, в которую она входила, следила за передвижением кортежа предполагаемой жертвы, пока всех их не задержала ФСБ. По её словам, задание поступило от Службы безопасности Украины в октябре 2023 года.

Мужчина, подозреваемый в подготовке покушения, рассказал правоохранителям, что в его задачу входило ввезти взрывное устройство на территорию полуострова. Он для этого использовал газовый баллон. Мину, с помощью которой планировалось совершить теракт, хранили в гараже. Для неё приготовили дистанционный взрыватель.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 5 февраля сообщила о задержании трёх граждан России, планировавших теракт в Симферополе по заданию СБУ. Правоохранители при обыске изъяли взрывные устройства, с помощью которых злоумышленники планировали покушение на руководство Крыма.