Москва, 5 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «ЦСКА» пригласил приехавшего в Россию американского журналиста Такера Карлсона на ближайший матч, который столичная команда сыграет против «Витязя». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Игра состоится 19 февраля на «ЦСКА Арене». Матч пройдёт в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков. Действующий обладатель Кубка Гагарина досрочно обеспечил себе путевку в плей‑офф.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в социальных сетях появились фотографии Такера Карлсона в московском Большом театре. Экс-обозреватель американского телеканала Fox News побывал на балете «Спартак».

Цель первого не объявленного ранее визита Карлсона в Россию пока неизвестна.

Ранее Карлсон намеревался взять интервью у Владимира Путина, что подтвердила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.