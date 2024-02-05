Москва, 5 февраля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД по обвинению в терроризме, сообщили 5 февраля в Басманном суде Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Избрать в отношении Романа Болдырева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля», — следует из постановления суда.

По версии следствия, в минувшие выходные недалеко от одной из столичных железнодорожных станций Болдырев поджёг релейный шкаф. Инспектор свою вину признал.

По статье 205 «Террористический акт организованной группой» УК РФ Болдыреву грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ряд Telegram-каналов писал, что ночью 3 февраля вблизи станции Подольск мужчина вскрыл и поджог релейный шкаф. Возгорание оперативно ликвидировали. Позднее задержали 23-летнего подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника одной из компаний — провайдеров цифровых услуг Дмитрия Прохоренко. Суд признал его виновным в госизмене, сотрудничестве со спецслужбами Украины и поджоге релейного шкафа на железной дороге. Следователи установили, что Прохоренко поджёг релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО «РЖД», в результате чего движение железнодорожных составов временно ограничили.