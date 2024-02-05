Москва, 5 февраля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В России нет законов, запрещающих радугу, заявил 5 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об административном аресте жительницы Нижегородской области, задержанной за ношение серёжек с символикой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Антонова Дарья ИА Регнум Дмитрий Песков

Журналисты попросили его прокомментировать дело, сообщив, что девушку наказали за ношение серёжек с изображением радуги. Официальный представитель Кремля ответил, что не знает деталей дела.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Сормовский районный суд Нижнего Новгорода назначил девушке пять суток административного ареста за публичное ношение символики ЛГБТ. Суд установил, что она носила серьги с цветами радуги.

Верховный суд России 30 ноября 2023 года запретил деятельность международного общественного движения ЛГБТ в стране, признав её экстремистской. Он принял это решение в связи с тем, что у действий представителей движения неоднократно выявляли признаки экстремизма, так как они провоцировали социальную и религиозную рознь.