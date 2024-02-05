Москва, 5 февраля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Средства обхода блокировок в России запрещены. С 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре в ответ на публикации о запрете VPN.

Александр Манзюк/ТАСС

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — уточнили в ведомстве.

С 1 марта 2024 года вступит в силу норма, ограничивающая доступ к материалам, популяризирующие подобные средства.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин написал обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, предоставляющий доступ к запрещенным в стране ресурсам.

С 2021 года «Роскомнадзор» заблокировал уже почти 200 VPN-сервисов, нарушающих законодательство.

В Минцифры пояснили, что будут блокировать только сервисы VPN, признанные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.